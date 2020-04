राहुल गांधी ने महिला कांग्रेस वीडियो शेयर कर रहा- अपनी बहनों पर गर्व है

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महिला कांग्रेस का एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि मुझे महिला कांग्रेस की अपनी बहनों पर गर्व है. राहुल गांधी ने शनिवार शाम अपने ट्विटर अकाउंट पर महिला कांग्रेस का एक वीडियो शेयर किया और उनकी तारीफ करते हुए लिखा कि मुझे महिला कांग्रेस की अपनी बहनों पर गर्व है, जो संकट के इस समय में बेहद संजीदगी से उन लोगों तक मदद और समर्थन पहुंचा रही हैं जिनको इसकी जरूरत है.

I'm proud of my sisters in the Mahila Congress across India, who have been working with great sincerity and dedication to reach out to all those in need of help and support. Here's a short video with highlights of the work they are doing. I salute them all. pic.twitter.com/q5K10gCCJT