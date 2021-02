केरल की वाम सरकार के रुख पर बरसे राहुल गांधी, बोले- लोगों की रोजी-रोटी खतरे में डाल रहे

राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, "बफर जोन पर केरल सरकार के रुख से वायनाड वाइल्डलाइफ सेंचुरी के आसपास के लोगों की आजीविका (रोजी-रोटी) खतरे में पड़ रही है. सरकार का यह कदम इन मेहनतकश लोगों को अनिश्चितता और पीड़ा के धूमिल भविष्य की ओर धकेला रहा है. सुरक्षात्मक कदम लिए जाने की तत्काल जरूरत है."

The State Govt's stand on buffer zone is putting at risk the livelihoods of the people around Wayanad Wildlife Sanctuary.



Govt action is pushing these hardworking people to a bleak future of uncertainty & suffering.



Corrective action is immediately needed.