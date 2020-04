राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा- ताली बजवाने और दीये जलवाने से समस्या का हल नहीं होगा

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भारत में कोरोना की पर्याप्त जांच नहीं हो रही है और ऐसे में लोगों से तालियां बजवाने और दीये जलवाने से समस्या का समाधान नहीं होगा. गांधी ने दुनिया के कई प्रमुख देशों और भारत में कोरोना की जांच के आंकड़े से जुड़ा एक ग्राफ साझा करते हुए ट्वीट किया, "भारत कोविड-19 से लड़ने के लिए पर्याप्त जांच नहीं कर रहा है." उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लिए बगैर तंज कसते हुए कहा, '' लोगों से ताली बजवाने और दीये जलवाने से समस्या हल नहीं होगी.''

India is simply not testing enough to fight the #Covid19 virus.



Making people clap & shining torches in the sky isn't going to solve the problem. pic.twitter.com/yMlYbiixxW