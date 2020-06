राहुल गांधी ने फिर साधा सरकार पर निशाना- चीन ने हमले की साजिश रची और हमारे जवानों ने कीमत चुकाई

राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, 'अब यह साफ हो चुका है कि गलवान घाटी में चीनी हमला पहले से तय था. भारत सरकार सो रही थी और उसने इस समस्या को नकार दिया. इसकी कीमत हमारे जवानों ने शहीद होकर चुकाई.'

It's now crystal clear that:



1. The Chinese attack in Galwan was pre-planned.



2. GOI was fast asleep and denied the problem.



3. The price was paid by our martyred Jawans.https://t.co/ZZdk19DHcG