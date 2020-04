प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले राहुल गांधी का PM मोदी पर हमला, की यह मांग...

उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना वायरस से ज्यादा प्रभावित इलाकों (Hotspot) के अलावा दूसरे क्षेत्रों में कारोबार धीरे-धीरे खुलने दिया जाए. उन्होंने यह मांग ऐसे वक्त की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार सुबह लॉकडाउन एवं कोरोना संकट पर देश को संबोधित करने वाले हैं.

The one-size-fit-all lockdown has brought untold misery & suffering to millions of farmers, migrant labourers, daily wagers & business owners.



It needs a “smart” upgrade, using mass testing to isolate virus hotspots & allowing businesses in other areas to gradually reopen.