चीनी अतिक्रमण के दस्तावेज हटाए जाने पर राहुल गांधी का PM मोदी पर हमला

राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा- "चीन के खिलाफ खड़े होने की बात तो भूल जाइए, भारत के प्रधानमंत्री के पास नाम लेने तक का साहस नहीं है. चीन के हमारे क्षेत्र में होने की बात से इनकार करने और वेबसाइट से दस्तावेजों को हटाने से तथ्य नहीं बदलेंगे."

Forget standing up to China, India's PM lacks the courage even to name them.



Denying China is in our territory and removing documents from websites won't change the facts.https://t.co/oQuxn77FRs