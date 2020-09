केंद्र पर हमलावर राहुल गांधी, बोले- मोदी सरकार ने भारत के युवाओं का भविष्य कुचल दिया है...

उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, 'मोदी सरकार की नीतियों की वजह से देश में करोड़ों नौकरियां खत्म हो गई हैं, वहीं जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट आई है. इसने भारतीय युवाओं का भविष्य कुचलकर रख दिया है. आइए सरकार को अपनी आवाज सुनाते हैं.'

The policies of Modi Govt have caused the loss of crores of jobs and a historic fall in GDP.



It has crushed the future of India's youth. Let's make the Govt listen to their voice.



