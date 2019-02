ममता बनर्जी के समर्थन में आए राहुल गांधी, बोले- कांग्रेस कंधे से कंधा मिलाकर ममता के साथ है

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने रविवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamta Banerjee) से फोन पर बात की और उनके प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि पूरा विपक्ष एकजुट है और यह फासीवादी ताकतों को हराएगा. राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल का घटनाक्रम भारत की संस्थाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भाजपा के निरंतर हमलों का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस कंधे से कंधा मिलाकर ममता के साथ है. गौरतलब है कि चिटफंड घोटालों के सिलसिले में कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से पूछताछ की सीबीआई की कोशिश के खिलाफ ममता रविवार रात कोलकाता में धरना पर बैठ गईं. राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने ट्वीट किया, "पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा रहेगा और इन फासीवादी ताकतों को हराएगा."

विपक्षी पार्टियों ने किया ममता बनर्जी का समर्थन , शरद पवार बोले- यह संघीय ढांचे पर हमला है

I spoke with Mamata Di tonight and told her we stand shoulder to shoulder with her.



The happenings in Bengal are a part of the unrelenting attack on India's institutions by Mr Modi & the BJP.



The entire opposition will stand together & defeat these fascist forces.