नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी के समर्थन में आए राहुल गांधी, कहा- अंधभक्तों को आप कभी नहीं समझा पाएंगे

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी नोबेल पुरस्कार विजेत अभिजीत बनर्जी के समर्थन में आए हैं. उन्होंने अभिजीत बनर्जी के समर्थन में एक ट्वीट भी किया. जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि प्रिय बनर्जी, आप घृणा से भरे इन अंधभक्तों को दशकों के प्रयास के बाद भी प्रोशनल होना क्या होता यह नहीं सिखा सकते. आप इस बात को लेकर आश्वस्त रहें कि लाखों भारतीय आपके काम की वजह से खुदको गर्वांवित महसूस करते हैं. बता दें कि NDTV से खास बातचीत में अभिजीत बनर्जी ने प्रोफेशनल तरीके से उन लोगों के साथ काम करने की बात पर जोर दिया था जिनकी नीतियों को लेकर अलग राय है. उन्होंने NDTV से कहा था कि मैं अपनी आर्थिक सोच में पक्षपात नहीं करता. हम राज्य सरकारों के किसी नंबर के साथ काम करते हैं जिनमें से कई बीजेपी (BJP) की सरकारें हैं. हमने गुजरात पॉल्यूशन(कंट्रोल) बोर्ड के साथ काम किया, उस समय गुजरात पीएम मोदी (PM Modi) के हाथ में था. हमारा यह अनुभव बेहद शानदार था. मैं कहूंगा कि वे सबूतों के साथ जुड़ने के लिए तैयार थे और उन्होंने उस अनुभव के साथ नीतियों को लागू किया.

Dear Mr Banerjee,



These bigots are blinded by hatred and have no idea what a professional is. You cannot explain it to them, even if you tried for a decade.



Please be certain that millions of Indians are proud of your work. https://t.co/dwJS8QtXvG