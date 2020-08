कोरोना के बढ़ते मामलों पर राहुल गांधी का पीएम पर तंज, कहा - सही समय पर सही फैसले...

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कोरोना वायरस (Coronavirus) के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की एक हालिया टिप्पणी को लेकर उन पर कटाक्ष किया. उन्होंने 24 घंटे में सबसे ज्यादा मामले भारत में सामने आने से जुड़ा एक ग्राफ शेयर किया और तंज भरे लहजे में ट्वीट किया कि प्रधानमत्री के मुताबिक, सही समय पर सही फैसले लेने की वजह से कोरोना के मामले में भारत की स्थिति अन्य देशों के मुकाबले संभली हुई है.

This is what a failed lockdown looks like. pic.twitter.com/eGXpNL6Zhl