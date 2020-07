राहुल गांधी का सात दिन पुराना VIDEO होने लगा वायरल, सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं सवाल

सोशल मीडिया यूजर्स ने राहुल गांधी से पूछा कि 7 दिन में बाल कैसे बढ़ गए या फिर पुराना वीडियो है जिसमें एडीटिंग की गई? अब दोनों ट्वीट्स के स्क्रीन शॉट शेयर करके उन्हें ट्रोल किया जा रहा है. बता दें कि एक वीडियो में राहुल गांधी ने मोदी सरकार को आर्थिक और विदेश नीति पर घेरा है तो वहीं 10 जुलाई के दूसरे वीडियो में वह छात्रों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए कोरोना महामारी के चलते परीक्षाएं रद्द कराने की वकालत कर रहे थे.

GOI must listen to the veterans and:



1. Inform India of the steps taken to ensure no more Indian territory is taken by China.



2. Allow an independent fact finding mission to identify incursion, intrusion and encroachment by China.https://t.co/H198djnpdx?