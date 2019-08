राहुल गांधी ने PM मोदी से केरल के लिए की राहत पैकेज की मांग, बोले- 'केरल तकलीफ में है और अब तक...'

कांग्रेस नेता व वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केरल के लिए राहत पैकेज की मांग की है. उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर पीएमओ इंडिया द्वारा किए गए ट्वीट पर जवाब दिया है. राहुल ने पीएम मोदी का जिक्र करते हुए लिखा, "प्रिय श्री मोदी, आपकी गुरुवयूर यात्रा के बाद एक भीषण बाढ़ भी केरल पहुंची थी, जिससे मौतें हुईं, विनाश हुआ... उस समय यात्रा करते, तो अच्छा रहता... केरल तकलीफ में है और अब तक राहत पैकेज का इंतज़ार कर रहा है, जैसे अन्य बाढ़ प्रभावित राज्यों को दिए गए हैं... यह उचित नहीं है..."

पीएमओ इंडिया के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर पीएम मोदी का बयान आया था. जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था, "व्यक्तिगत रूप से केरल भी मेरे लिए विशेष है... मुझे केरल की यात्रा के कई अवसर मिले हैं... जब लोगो ने मुझे बड़ी ज़िम्मेदारी देकर एक बार फिर आशीर्वाद दिया, मैं सबसे पहले गुरुवयूर श्रीकृष्ण मंदिर में गया..." इसी ट्वीट के जवाब में राहुल गांधी ने यह ट्वीट किया.

