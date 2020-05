पीएम केयर्स फंड को लेकर राहुल गांधी ने किया ट्वीट, कहा- 'प्रधानमंत्री आश्वस्त करें कि...'

राहुल गांधी ने कहा, 'यह बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री आश्वस्त करें कि इस फंड का का ऑडिट किया जाए और इस फंड को कहां-कहां, किस तरह खर्च किया गया है इसका रिकॉर्ड सार्वजनिक हो.'



The #PmCares fund has received huge contributions from PSUs & major public utilities like the Railways.



It's important that PM ensures the fund is audited & that the record of money received and spent is available to the public.