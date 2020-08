NEET-JEE परीक्षा के आयोजन को लेकर राहुल गांधी ने जताईं खास चिंताएं, सरकार को दी यह सलाह..

एग्जाम फिर आगे बढ़ाने के लिए SC चलते हैं'- ममता बनर्जी का मुख्यमंत्रियों को सुझाव

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को इस मसले पर ट्वीट किया, 'NEET-JEE के उम्‍मीदवार अपने स्‍वास्‍थ्‍य और भविष्‍य को लेकर चिंतित है. उनकी कुछ वास्‍तविक चिंताएं हैं-कोविड-19 संक्रमण का खतरा, महामारी के दौरान ट्रांसपोर्ट और लॉ‍जिंग को लेकर चिंता, असम और बिहार में बाढ़ का कहर.' उन्‍होंने आगे लिखा, 'भारत सरकार को सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले में स्‍वीकार्य हल तलाशना चाहिए.'

NEET-JEE aspirants are worried about their health & future.



They have genuine concerns of:

- fear of Covid19 infection

- transport & lodging during pandemic

- flood-mayhem in Assam & Bihar.



GOI must listen to all stakeholders & find an acceptable solution.#AntiStudentModiGovt