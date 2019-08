राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर मामले में सत्यपाल मलिक को ट्वीट से फिर दिया जवाब, लिखा- प्रिय 'मालिक जी', मैं कब आ सकता हूं?

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के राज्य का दौरा करने का न्योता दिए जाने पर एक बार फिर अपना रिएक्शन दिया है. इस बार उन्होंने अपने ट्वीट में मलिक की जगह 'मालिक जी' लिखकर राज्यपाल सत्यपाल मलिक पर तंज कसा है. उन्होंने लिखा: "प्रिय मालिक जी, मैंने अपने ट्वीट पर आपका जवाब देखा. मैं जम्मू-कश्मीर की यात्रा करने और लोगों से मिलने के आपके निमंत्रण को स्वीकार करता हूं, जिसमें किसी भी प्रकार की शर्त नहीं है. मैं कब आ सकता हूं." कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने इस तरह फिर से जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के न्योते को लेकर ट्वीट किया और पूछा कि मैं जम्मू कश्मीर कब आ सकता हूं.

Dear Maalik ji, I saw your feeble reply to my tweet. I accept your invitation to visit Jammu & Kashmir and meet the people, with no conditions attached. When can I come?

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने इससे पहले भी एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था: "प्रिय राज्यपाल (जम्मू एवं कश्मीर) मलिक, मैं तथा विपक्षी नेताओं का शिष्टमंडल जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख के दौरे के लिए आपके उदार निमंत्रण को स्वीकार करते हैं... हमें विमान की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन कृपया सुनिश्चित करें कि हमें घूमने तथा लोगों, मुख्यधारा के नेताओं और वहां तैनात फौजियों से मिलने की आजादी मिले..." राहुल गांधी का यह ट्वीट जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के उस निमंत्रण के बाद आया था, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को घाटी का दौरा करने और जमीनी हकीकत जानने के लिए एक विमान भेजने के लिए कहा था.

Dear Governor Malik,



A delegation of opposition leaders & I will take you up on your gracious invitation to visit J&K and Ladakh.



We won't need an aircraft but please ensure us the freedom to travel & meet the people, mainstream leaders and our soldiers stationed over there. https://t.co/9VjQUmgu8u