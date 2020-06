सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर राहुल गांधी ने जताया शोक, ट्वीट कर कही यह बात..

सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) का 34 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है. सुशांत सिंह राजपूत का शव उनके बांद्रा के अपार्टमेंट लटका हुआ मिला. फिल्म इंडस्ट्री से लेकर राजनैतिक गलियारों तक में शोक की लहर है और हर कोई अपनी ओर से संवेदनाएं जता रहा है. उनके निधन प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर शोक जताया है. अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर शोक जताया. पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट किया, 'सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बारे में सुनकर मुझे दुख हुआ. एक युवा और प्रतिभाशाली अभिनेता बहुत जल्द चला गया. दुनिया भर में उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना.'



I am sorry to hear about the passing of #SushantSinghRajput. A young & talented actor, gone too soon. My condolences to his family, friends & fans across the world.