परीक्षा पर चर्चा के बजाय प्रधानमंत्री ने की खिलौनों पर चर्चा, राहुल गांधी ने 'मन की बात' पर कसा तंज

यह भी पढ़ें: NEET, JEE Exam: विपक्षी दलों की सरकार वाले 6 राज्यों ने SC से की फैसले पर पुनर्विचार की अपील

JEE-NEET aspirants wanted the PM do ‘Pariksha Pe Charcha' but the PM did ‘Khilone Pe Charcha'.#Mann_Ki_Nahi_Students_Ki_Baat