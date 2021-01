राहुल गांधी ने बाइडेन और कमला हैरिस को दी शुभकामनाएं, लिखा- लोकतंत्र का नया अध्याय शुरू

कांग्रेस (Congress) के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने जो बाइडन (Joe Biden) के अमेरिकी राष्ट्रपति (US President) और कमला हैरिस (Kamala Harris) के उप राष्ट्रपति (Vice President) पद की शपथ लेने के बाद उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा कि अमेरिका में लोकतंत्र का नया अध्याय शुरू हो रहा है. उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘अमेरिका को उसके लोकतंत्र के नए अध्याय की बधाई. राष्ट्रपति बाइडन और उप राष्ट्रपति कमला हैरिस को शुभकामनाएं.''

Congratulating the USA on a new chapter of their democracy.



Best wishes to President Biden and Vice-President Harris.#InaugurationDay