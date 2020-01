CAA पर कांग्रेस की बैठक के बाद पीएम मोदी पर राहुल गांधी का हमला, कहा- आखिर आपने किसानों और छात्रों के लिए...

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी (Narendra Modi) पर एक बार फिर निशाना साधा है. उन्होंने (Rahul Gandhi) नागरिकता कानून (Citizenship Act) को लेकर पार्टी द्वारा बुलाई गई बैठक के खत्म होने के बाद कहा कि आज देश में किसान और छात्र केंद्र सरकार से बेहद गुस्सा हैं. इनके गुस्से की मुख्य वजह है बेरोजगारी और महंगाई. राहुल गांधी ने कहा कि देश की मौजूदा सरकार हर मौर्चे पर फेल साबित हो चुकी है. उन्होंने पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप देश के किसी भी विश्वविद्यालय में जाकर वहां के छात्रों को बताएं कि आखिर आपने उनके लिए किया क्या है. वह छात्रों को बताएं कि आखिर आज देश की अर्थव्यवस्था की यह हालत क्यों है? देश में इतनी बेरोजगारी क्यों है? और यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रों पर पुलिस से लाठियां क्यों चलवा रहे हैं.

Leaders from 20 like minded parties met in Delhi today to take stock of the political situation in the country and to evolve a common plan of action to effectively oppose the anti people policies of the Modi Govt.



Here's a short video excerpt of my statement after the meeting. pic.twitter.com/LNnzABTafe