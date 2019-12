राहुल गांधी का वो बयान जिस पर लोकसभा में हुआ जबरदस्त हंगामा, देखें Video

महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर केंद्र की BJP सरकार पर वार करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा 'मेक इन इंडिया' अब 'रेप इन इंडिया' में तब्दील हो चुका है, और चारों ओर महिलाओं के खिलाफ वारदात बढ़ती जा रही हैं.

झारखंड के गोड्डा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, "(प्रधानमंत्री) नरेंद्र मोदी ने कहा था, 'मेक इन इंडिया', लेकिन आज जहां भी देखो, 'रेप इन इंडिया' नज़र आता है... उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी (की पार्टी) का विधायक महिला का रेप करता है, फिर पीड़िता का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी एक शब्द भी नहीं कहते..."

