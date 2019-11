राहुल गांधी ने फिर PM मोदी पर साधा निशाना, बोले- हर गुजरते महीने के साथ मोदी मीनार...

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) पर बुधवार को निशाना साधते हुए कहा कि ‘मोदी मीनार' (Modi Minar) बदहवास तरीके से ऊपर की ओर बढ़ रही है और यह अक्षमता की प्रतीक है. राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा,‘‘हर गुजरते महीने के साथ मोदी मीनार बदहवास गति से ऊपर की ओर बढ़ रही है. यह अक्षमता की प्रतीक है.'' उन्होंने हैशटैग ‘मोदी मंदी और मुसीबत' (#ModiMandiAurMusibat) का इस्तेमाल किया.

राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना- ‘मेक इन इंडिया' अब ‘बाय फ्रॉम चाइना' हो गया

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने देश में बेरोजगारी दर का एक चार्ट भी संलग्न किया जिसमें सिंतबर महीने में 7.16 प्रतिशत और अक्टूबर महीने में 8.5 प्रतिशत में बेरोजगारी दर की तुलना की गई है. गौरतलब है कि कांग्रेस बढ़ती बेरोजगारी और आर्थिक मंदी को लेकर प्रधानमंत्री और भाजपा की अगुवाई वाली केन्द्र सरकार को लगातार घेरती रही है.

With each passing month the Modi Minar races upwards at a breathtaking pace; a monument dedicated to incompetence.



