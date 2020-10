हरियाणा बॉर्डर पर ट्रैक्टर रैली रोके जाने से नाराज राहुल धरने पर बैठे

राहुल गांधी के साथ वहां हजारों कार्यकर्ता का हुजूम भी जमा है, जो हरियाणा में प्रवेश की मांग को लेकर वहां नारेबाजी कर रहा है. हालांकि इस दौरान बिना मास्क पहने भीड़ के बीच सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आईं. बैरीकेडिंग को हटाने को लेकर कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जोर आजमाइश भी देखी गई.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">They have stopped us on a bridge on the Haryana border. I'm not moving and am happy to wait here. <br><br>1 hour, 5 hours, 24 hours, 100 hours, 1000 hours or 5000 hours. <a href="https://t.co/b9IjBSe7Bg">pic.twitter.com/b9IjBSe7Bg</a></p>— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) <a href="https://twitter.com/RahulGandhi/status/1313438575019487234?ref_src=twsrc%5Etfw">October 6, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

राहुल गांधी ने खुद ट्वीट कर कहा, 'हरियाणा के बॉर्डर पर पुलिस ने रोक रखा है, जब तक यह खुलेगा नहीं मैं यहां बैठा हूं. दो घंटे या 6 घंटे, 24 घंटे या 100, 1000-5000 घंटे लगे, मैं यहां से नहीं हिल रहा. जब ये खोलेंगे प्यार से तो मैं प्यार से चला जाऊंगा. तब तक मैं यहां बैठा हूं.'

गौरतलब है कि राहुल गांधी का यह आक्रामक तेवर हाथरस मामले में भी दिखा था, जब पीड़िता के परिवार से मिलने की इजाजत न मिलने के लिए उन्होंने लगातार प्रयास किए थे. DND फ्लाईओवर पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ डटे राहुल गांधी की मांग को आखिरकार यूपी प्रशासन ने माना था. राहुल और प्रियंका समेत पांच नेताओं को पीड़िता के परिवार से मिलने की इजाजत दी गई थी