राहुल ने भीमा-कोरेगांव मामले की जांच को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भीमा-कोरेगांव मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा अपने हाथ में लेने को लेकर शनिवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि नफरत के एजेंडे का विरोध करने वालों को ''अर्बन नक्सल'' करार दिया जाता है. उन्होंने ट्वीट कर कहा, ''जो भो मोदी-शाह के नफरत के एजेंडे का विरोध करता है, वह अर्बन नक्सल हो जाता है.''

गांधी ने कहा, '' भीमा-कोरेगांव प्रतिरोध का प्रतीक है जिसे सरकार की एनआईए के पिट्ठू कभी मिटा नहीं सकते."

Anyone who opposes the MOSH agenda of hate is an “Urban Naxal”.



Bhima-Koregaon is a symbol of resistance that the Government's NIA stooges can never erase. https://t.co/vIMUSs2pjL