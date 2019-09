रेल मंत्री का अनोखा ज्ञान: बोले- अगर आइंस्टीन गणित में उलझे रहते तो नहीं कर पाते खोज, सोशल मीडिया ने ली चुटकी

रेल और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का एक बयान चर्चा में है. देश में आई मंदी और 5 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाने के सवाल पर पीयूष गोयल ने जो तर्क दिए उससे वह सोशल मीडिया पर मौजूद ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए. इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा ऑटो सेक्टर में आई मंदी को लेकर दिए बयान के बाद मीम्स की बाढ़ आ गई थी. इस बार पीयूष गोयल लोगों के निशाने पर हैं. दरअसल जब ये सवाल उठा कि मौजूदा दर से भारत 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कैसे बनेगा तो पीयूष गोयल ने सुझाव दिया कि हिसाब-किताब में मत पड़िए. इस दौरान उन्होंने न्यूटन का क्रेडिट आइंस्टीन को दे डाला. उन्होंने कहा कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज आइंस्टीन नहीं कर पाते अगर वो हिसाब-किताब में पड़ते.

पीयूष गोयल ने कहा कि आप उस हिसाब-किताब में मत पड़िए जो टीवी पर देखते हैं कि 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लिए देश को 12% की रफ़्तार से बढ़ना होगा. आज ये 6% की रफ़्तार से बढ़ रही है. ऐसे हिसाब-किताब में मत पड़िए. ऐसे गणित से आइंस्टीन को गुरुत्व की खोज करने में मदद नहीं मिली. अगर आप बस बने-बनाए फ़ार्मूलों और अतीत के ज्ञान से आगे बढ़ते तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में इतनी सारी खोज होती.

#PiyushGoyal trying to differentiate between Einstein and Newton. pic.twitter.com/gjxGhqZ9X0

Newton on his way to BJP HQ to teach Einstein #PiyushGoyal his 3rd law of gravity



" To every action there is an equal and opposite reaction" pic.twitter.com/gxQXSjIP8g