Rail Roko Andolan : किसानों के रेल आंदोलन के चलते प्रभावित रहेंगी ये ट्रेनें और रूट

सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील स्टेशनों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. वहीं, रेलवे पुलिस फोर्स के अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है. राज्यों की पुलिस भी अलर्ट पर है. हापुड़ जंक्शन, गढ़मुक्तेश्वर, धौलानाऔर पिलखुवा रेलवे स्टेशन की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. इन चार रेलवे स्टेशनों के लिए चार मजिस्ट्रेट भी तैमान किए गए हैं.

आज कई राज्यों में रेल सेवाएं प्रभावित रहेंगी. रेल रोको आंदोलन के चलते कुछ संवेदनशील रेलवे रूटों की पहचान की गई है.

दिल्ली-लखनऊ रूट

दिल्ली- रोहतक जींद जाखल भटिंडा लाइन

दिल्ली- पानीपत करनाल अंबाला लाइन

दिल्ली- मुरादाबाद सहारनपुर मेरठ अंबाला

दिल्ली- पलवल- मथुरा- कोटा लाइन

दिल्ली-पलवल - मथुरा- झांसी-लाइन

मुरादाबाद में सहारनपुर की ओर जाने वाली ट्रेनों को रोके जाने की संभावना

रेलवे की ओर से ट्रेनों के रेगुलेशन या फिर टाइम बदले जाने की जानकारी दी गई है-

रेलवे की ओर से फिलहाल ट्रेनों का टाइम या फिर रेगुलेशन स्टेशन अपडेट किया गया है, अभी तक किसी ट्रेन के कैंसल होने की जानकारी नहीं है.

भारतीय किसान यूनियन ने अपील की है कि किसी तरह की कोई हिंसा या परेशानी यात्रियों को नहीं आने दी जाएगी. संगठन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलनकारी पूरा ध्यान रखेंगे कि यात्रियों को परेशानी न हो. उन्होंने यह भी कहा कि 'हम लोगों को पानी, दूध, लस्सी और फल वगैरह देंगे और उन्हें बताएंगे कि हमारी समस्या क्या है.'

It'll begin at 12 pm & go on till 3-4 pm. Trains aren't plying anyway. It'll be done peacefully. We'll provide water, milk, lassi & fruits to people who will be found stranded. We will tell them our issues: Rakesh Tikait, Bharatiya Kisan Union on farmers' 'rail roko' call today pic.twitter.com/8vKIjDmzQ4