रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट IRIMEE को बिहार से बाहर नहीं किया जाएगा शिफ्ट, मंत्री संजय झा ने Tweet कर कही यह बात...

गुरुवार को रेल मंत्रालय की तरफ से इस मुद्दे पर कहा गया,"रेल मंत्रालय स्पष्ट करता है कि बिहार के जमालपुर से भारतीय रेल के प्रशिक्षण संस्थान ईरिमी(IRIMEE) को लखनऊ स्थानांतरित करने की कोई योजना नहीं है. इस आशय का कोई भी दावा गलत और भ्रामक है और इसके लिए रेल मंत्रालय की मंजूरी नहीं है."

रेल मंत्रालय की तरफ से आए सफाई के साथ ही इस मामले पर जारी विवाद का अंत हो गया है. मंत्रालय के ट्वीट करने के बाद बिहार सरकार में मंत्री संजय झा ने ट्वीट कर रेल मंत्रालय को धन्यवाद कहा है.संजय झा ने ट्वीट कर कहा ,"हम इस उन्होंने लिखा कि प्रतिष्ठित IRIMEE को जमालपुर, मुंगेर से स्थानांतरित नहीं किया जाएगा स्पष्ट करने के लिए रेल मंत्रालय का धन्यवाद. बिहार सरकार संस्था को और अधिक फलने-फूलने के लिए अपना सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है."

We thank @RailMinIndia for having clarified that iconic IRIMEE shall not be shifted out of Jamalpur, Munger.



The Bihar Govt is committed to extend its finest cooperation to ensure the institution further flourishes.@PMOIndia@NitishKumar@PiyushGoyal