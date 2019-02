रेलवे ने T18 का प्रस्तावित किराया घटाया, टिकटों पर नहीं मिलेगी कोई छूट, जानिये कितना करना होगा खर्च

बहुप्रतीक्षित सेमी हाईस्पीड ट्रेन 18 (Train 18) चार दिन बाद, यानी 15 फरवरी को शुरू हो जाएगी. रेलवे ने दिल्ली से वाराणसी (Delhi-Varanasi) के बीच चलने वाली इस ट्रेन के किराये का एक दिन पहले ही खुलासा किया था. रेलवे ने मंगलवार को वंदे भारत एक्सप्रेस या T18 के प्रस्तावित किराए को घटाने की घोषणा की. किराये को तर्कसंगत बनाते हुए रेलवे ने दिल्ली-वाराणसी सफर के लिए वातानुकूलित कुर्सीयान का किराया 1850 रुपये की जगह 1760 रुपये, जबकि एक्जीक्यूटिव श्रेणी का किराया 3520 रुपये की जगह 3310 रुपये करने की घोषणा की है. हालांकि, जल्द शुरू होने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में टिकटों पर किसी तरह की रियायत नहीं मिलेगी जैसा कि दूसरी ट्रेनों में वरिष्ठ नागरिकों को मिलती है. उन्हें वयस्क की तरह टिकट का पूरा किराया देना होगा.

The much awaited Vande Bharat Express is all set for its maiden journey on 15th Feb. All are welcome to witness its speed and record its inaugural run between New Delhi and Varanasi. pic.twitter.com/8KeAeRJ4fp