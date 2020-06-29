Rain In Delhi: दिल्ली-NCR को है बारिश का इंतजार, लेकिन मौसम विभाग से आई ये रिपोर्ट

मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक  नरेश कुमार ने बताया है कि दिल्ली-एनसीआर, पंजाब-हरियाणा में अगले 5 दिन तक बारिश कोई आसार नहीं है. हा

Rain In Delhi: दिल्ली-NCR को है बारिश का इंतजार, लेकिन मौसम विभाग से आई ये रिपोर्ट

दिल्ली-एनसीआर में अगले 5 दिन तक छिटपुट बारिश के आसार

नई दिल्ली :

मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक  नरेश कुमार ने बताया है कि दिल्ली-एनसीआर, पंजाब-हरियाणा में अगले 5 दिन तक बारिश कोई आसार नहीं है. हालांकि उन्होंने कहीं किसी इलाके में छिटपुट बारिश की संभावना जताई है. कुल मिलाकर इस इलाके में 5 दिन की तक गर्मी और उमस झेलनी पड़ेगी. उन्होंने बताया कि बिहार और उत्तर पूर्व के राज्यों में अगले दो दिन में भारी बारिश का अनुमान है.  

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