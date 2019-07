Weather Updates: दिल्ली एनसीआर में मौसम हुआ खुशनुमा, झमाझम बारिश की संभावना, जानें कैसा रहेगा आपके राज्य का मौसम

दिल्ली एनसीआर में पारा गिरने से सुबह का मौसम बेहद सुहावना हो गया है. यहां कई इलाकों में मंगलवार रात बारिश के साथ हवाएं भी चलीं हुई, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली. मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश के आसार हैं. मौसम विभाग का कहना है कि न्यूनतम तापमान मौसम के सामान्य औसत से तीन डिग्री कम 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. सफदरजंग वेधशाला के अनुसार, दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 29.2 मिलीमीटर बारिश हुई है. विभाग के एक अधिकारी ने कहा, दिल्ली एनसीआर में आज दिन भर बादल छाए रहेंगे. इतना ही नहीं गुरुवार को भी यहां बारिश की संभावना है. कुल मिलाकर दिल्ली एनसीआर के लोगों को उमस से राहत मिल गई है. दिल्ली में मॉनसून ने पांच जुलाई को ही दस्तक दे दी थी लेकिन उसके बाद इसकी बेरुखी बनी हुई थी, लेकिन लगता है कि अब यह बेरुखी समाप्त हो गई है.

Delhi: National capital receive heavy rainfall this morning, visuals from the area around India Gate. pic.twitter.com/OQMuSnurRS