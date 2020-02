राजस्थान: बूंदी जिले में नदी में गिरी बस, 25 लोगों की मौत

राजस्थान के बूंदी जिले के एक गांव में बुधवार सुबह बारातियों से भरी एक बस नदी में गिर गई. जानकारी के मुताबिक इस हादसे में अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि गंभीर रुप से घायल 5 लोगों को कोटा के अस्पताल में रेफर किया गया है. शुरुआती जानकारी के अनुसार कोटा से बारात सवाईमाधोपुर जा रही थी. बस में कुल 30 लोग सवार थे. इस घटना के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुख जाहिर करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि बूंदी में हुई घटना के बारे में जानने के बाद दुखी हूं. जिन्होंने अपने प्रियजनों को इस हादसे में खोया है उन शोक संतृप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना. मैं सभी घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं.'

I am deeply saddened to learn about the tragic accident in #Bundi in which 24 people have lost lives after the bus fell into river Mej.. My heartfelt condolences to the bereaved families who have lost their loves ones in this tragedy. I wish speedy recovery to all injured.