कोर्ट में गाय की पेशी के बाद जज ने सुनाया फैसला, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

जोधपुर की लोकल कोर्ट में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. कोर्ट में शनिवार को एक गाय को पेश किया गया क्योंकि उसके मालिकाना हक को लेकर विवाद चल रहा था. वकील ने बताया, 'ओम प्रकाश और श्याम सिंह के बीच गाय के मालिकाना हक को लेकर 2018 से ही विवाद चल रहा था. आज कोर्ट ने कहा, 'पेश किए गए सभी साक्ष्यों के मुताबिक गाय को ओम प्रकाश के हवाले कर दिया जाए.' इससे पहले महाराष्ट्र के पुणे जिले से भी इसी तरह का हैरान करने वाला विवाद सामने आया था जहां एक महिला ने मुर्गे की बांग से परेशान होकर थाने में शिकायत थी.

