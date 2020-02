अजमेर: मिड-डे मिल खाने से 17 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में चल रहा इलाज

राजस्थान के अजमेर के अर्जुनपुरा के सरकारी स्कूल में मिड-डे मिल (पोषाहार) खाने के बाद 17 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई. बच्चों को इलाज के लिए अजमेर के जेएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. बच्चों को फूड प्वाइंजनिंग होने की खबर लगने के बाद अस्पताल प्रशासन तुरंत हरकत में आया और उनका इलाज शुरू किया गया. मिड-डे मिल खाने के बाद बच्चों को उल्टी-दस्त होने लगे थे. बच्चों को अस्पताल में भर्ती करके प्राथमिक उपचार दिया गया है. डॉक्टरों का कहना है कि सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं. इस मामले में सरपंच ने स्कूल पर बच्चों को गलत पोषाहार खिलाने का आरोप लगाते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है.

Rajasthan: 17 students of a government school in Ajmer's Arjanpura fell ill after consuming mid-day meal. KK Seni, CMHO says, "Children were rushed to hospital and are stable now. Food Safety officer was sent to take the food samples of the meal. We are looking further into it". pic.twitter.com/v7cSLinwM2