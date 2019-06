राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष का विवादित बयान, कहा- बीकानेर की रानी के साथ अकबर ने किया था दुर्व्यवहार

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी (Madan Lal Saini) ने मुगल शासक अकबर(Akbar) के बारे में विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा, 'वह औरतों के कपड़ों में मीना बाजार जाता और वहां दुष्कर्म करता था. बीकानेर की रानी किरन देवी के साथ अकबर ने दुर्व्यवहार किया था.' उन्होंने कहा, 'दुर्व्यवहार करने पर रानी ने सम्राट के गले पर तलवार रख दी थी और अकबर को अपने जीवन के लिए रानी से भीख मांगनी पड़ी थी.' कांग्रेस ने सैनी के इस बयान को समाज में तनाव पैदा करने वाला और इतिहास को विकृत करने वाला बताया है. सैनी ने यह बयान भाजपा के मुख्यालय में महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम के बाद दिया.

अकबर महान या महाराणा प्रताप, यह पूछे जाने पर सैनी ने कहा कि किसी व्यक्ति की महानता को उसके चरित्र से आंका जाना चाहिए. सैनी ने कहा, 'अकबर ने मीना बाजार लगाया और मीना बाजार में सारे काम महिलाएं करती थीं. अकबर छद्म वेश में औरत का वेश बनाकर वहां जाता था और दुष्कर्म करता था.' हालांकि सैनी ने बाद में कहा, 'दुष्कर्म से मेरा मतलब छेड़छाड़ है.'

Madan Lal Saini, Rajasthan BJP Chief in Jaipur: Akbar had set up Meena bazaar, women used to do all the work there, men weren't allowed. The way Akbar used to go there in disguise & do misdeeds, it is recorded in history. (6.6.19) pic.twitter.com/O8rgBVdhvA