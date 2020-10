Cartist festival 2020: स्पेशल होगा इस बार का ऑटोमोबाइल आर्ट फेस्टिवल, डॉक्टर्स को ऐसे दिया जाएगा सम्मान

कोरोनावायरस महामारी के चलते इस साल भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल आर्ट फेस्टिवल 'कार्टिस्ट फेस्टिवल' को वर्चुअल आयोजित किया जाएगा. इस 'कार्टिस्ट फेस्टिवल 2020' को 27 नवंबर से 30 नवंबर 2020 तक आयोजित जाएगा. इस कार्टिस्ट फेस्टिवल 2020 के आयोजक हिमांशु जांगिड़ ने बताया, 'हम इस फेस्टिवल को COVID19 योद्धाओं और जलवायु परिवर्तन के लिए समर्पित करते हैं. गाड़ियों में उन डॉक्टरों के चित्र हैं, जिन्होंने कोरोना संकट में मानव जाति की सेवा करते हुए अपनी जान गंवा दी.'

Rajasthan: Cartist, an automobile art festival will be held virtually this year from November 27 to 30 in Jaipur.



Himanshu Jangid, organiser, says, "We dedicate the festival to COVID19 warriors & climate change. Vehicles have portraits of doctors who died while serving mankind."