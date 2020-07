राजस्थान कांग्रेस प्रभारी बोले- पार्टी सचिन पायलट की बात सुनने को तैयार, लेकिन वे नहीं दे रहे कॉल और मैसेज का जवाब

प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडेय ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा, 'मैंने उनसे (सचिन पायलट) से बात करने की कोशिश की है. मैंने उन्हें मैसेज भी किए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है. मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो मीटिंग में आएंगे.

पांडेय ने यह भी कहा कि उनको आलाकमान से जिम्मेदारी मिली हुई है कि पार्टी में किसी भी विधायक या नेता को कोई समस्या होती है तो वो उससे बात करेंगे. उन्होंने कहा, 'पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने खासतौर पर मुझे यह काम दिया है कि अगर किसी भी कांग्रेस के विधायक या फिर गठबंधन सहयोगियों के किसी भी विधायक को कोई समस्या है, तो वो आकर मुझसे बात कर सकते हैं और इस पर काम कर सकते हैं.'

