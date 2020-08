जैसलमेर से जयपुर लौटते कांग्रेस MLAs ने बस में जमकर गाए गीत - देखें VIDEO

न्यूज एजेंसी ANI के हवाले से सामने आए इस वीडियो में कांग्रेस विधायक गाते नजर आ रहे हैं- 'ला पिला दे साकिया पैमाना पैमाने के बाद...होश की बातें करूंगा, होश में आने के बाद...' वहीं दूसरे विधायक साथ में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं.

#WATCH Rajasthan: Congress MLAs staying at Suryagarh hotel in Jaisalmer sing song on-board a bus. They are enroute airport and will return to Jaipur. pic.twitter.com/wDjLzHGkPr