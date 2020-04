राजस्थान में निर्माण और खेती-किसानी समेत इन कामकाज की सोमवार से अनुमति, चिकन-मटन की दुकानें भी खुलेंगी 

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में एक ट्वीट करते हुए कहा कि हम 20 अप्रैल से तीन मई तक संशोधित लॉकडाउन लागू करेंगे. उन्होंने अपने ट्वीट में एक सूची पोस्ट की है जिसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि सोमवार से किन-किन कामकाजों की अनुमति होगी. इसके तहत, निर्माण गतिविधियों में चिकित्सा-स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे, शहर में चालू निर्माण परियोजनाएं, ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों, सिंचाई परियोजनाओं, भवनों आदि के निर्माण की अनुमति होगी.

