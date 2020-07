विधायकों की खरीद-फरोख्त : राजस्थान के DGP ने हरियाणा डीजीपी को लिखी चिट्ठी, SOG की जांच में मांगा सहयोग

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, राजस्थान के डीजीपी भूपेंद्र यादव ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक और दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर जांच में एसओजी का सहयोग करने की अपील की है. एसओजी की टीम राजस्थान सरकार को अस्थिर करने के प्रयासों के आरोप के सिलसिले में जांच कर रही है.

Rajasthan DGP Bhupendra Yadav writes to DGP of Haryana and the Commissioner of Delhi Police, seeking cooperation in Special Operation Group's (SOG) probe in a case related to alleged attempts to destabilize the state government.