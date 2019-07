टोल प्लाजा पर अचानक एक्सीलेटर दबाने की वजह से कार की चपेट में आए कई लोग, देखें VIDEO

किशनगढ़ में एक बड़ा हादसा टल गया. किशनगढ़ टोल प्लाजा पर खड़ी एक कार के चालक से गलती से एक्सीलेटर दब गया, जिसकी वजह से आस-पास खड़े लोग कार की चपेट में आ गए और घायल हो गए. इस मामले में जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है. पुलिस ने बताया कि घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक सफेद रंग की कार टोल प्लाजा पर खड़ी हुई है और उसके चारों ओर कई लोग खड़े हैं. अचानक कार तेजी से पीछे की ओर जाती है, जिससे पीछे खड़े लोग उसकी चपेट में आ जाते हैं.

इससे पहले कि कार के आगे खड़े लोग कुछ समझ पाते, कार तेजी से आगे की ओर बढ़ती है और कई लोगों को अपनी चपेट में ले लेती है. अचानक हुई इस घटना से मौके पर मौजूद लोग सहम गए. कार की चपेट में आने वाले कई लोग जमीन पर भी गिर गए.

#WATCH Rajasthan: A car ran over people after the driver accidentally pressed the accelerator at a toll plaza in Kishangarh. No casualties reported. Police say,' Injured are undergoing treatment at a hospital.' pic.twitter.com/mBeaEbZ4b2