फिल्म, कुकिंग के बाद अब योग करके वक्त बिता रहे हैं गहलोत गुट के विधायक, देखिए VIDEO

समाचार एजेंसी एएनआई की ओर से रविवार को जारी एक वीडियो में गहलोत खेमे के विधायक टी-शर्ट, ट्रैकसूट या शॉर्ट्स पहने हुए एक चटाई (मैट) के ऊपर लेटकर कुछ शारीरिक अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं. ये योग की मुद्राएं प्रतीत हो रही हैं.

वीडियो में नजर आ रहे विधायकों ने मास्क नहीं लगा रखा है जबकि कोरोना वायरस संकट के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर मास्क (Mask) पहनना अनिवार्य है. साथ ही कुछ विधायक सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) के नियमों का उल्लंघन भी कर रहे हैं.

#WATCH Rajasthan: Congress MLAs perform yoga at Hotel Fairmont in Jaipur.



Congress MLAs supporting Chief Minister Ashok Gehlot are staying at the hotel. pic.twitter.com/KRaVSM9Yfa