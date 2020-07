केंद्रीय मंत्री का तंज, 'पायलट का पीछा करने में व्यस्त राजस्थान सरकार 'ऑटो पायलट मोड में क्योंकि...'

Rajasthan Crisis: राजस्थान के जारी सियासी घमासान के बीच सचिन पायलट (Sachin Pilot) को डिप्टी सीएम पद से हटा दिया गया. इसके साथ-साथ उनसे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष (Rajasthan Congress Chief) का दर्जा भी ले लिया गया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस सबके लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) को जिम्मेदार ठहराया. गहलोत ने कहा कि भाजपा लंबे समय से षडयंत्र कर रही थी. पिछले 6 महीने से यह षडयंत्र चल रहा था. उन्होंने कहा कि हमारे कुछ साथी गुमराह होकर चले भी गए, हालांकि भाजपा के मंसूबे पूरे नहीं हुए हैं. उन्होंने जो कर्नाटक में किया, मप्र में किया, वो यहां नहीं कर पाए. उन्होंने कहा कि हाईकमान को मजबूरी में फैसला करना पड़ा.



Sad to see Rajasthan Govt. on auto-pilot because the CM is busy chasing a Pilot.#RajasthanPoliticalCrisis