राजस्थान में सियासी घमासान: कांग्रेस ने कहा - सचिन पायलट के लिए खुले हैं दरवाजे, समस्याएं पार्टी के सामने रखें

Rajasthan Crisis:सचिन पायलट प्रकरण को लेकर कांग्रेस ने आज प्रेस कांफ्रेंस की. इस प्रेस कांफ्रेंस में कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट (Sachin Pilot) को मनाती हुई नजर आई. कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मीडिया के जरिए सचिन पायलट से अपील की कि वह कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल हों और खुले मन से पार्टी के सामने अपनी बात रखें. उन्होंने सचिन के साथ अन्य विधायकों से भी अपील की कि वह पार्टी से जुड़े किसी भी मुद्दे पर बात करने के लिए स्वतंत्र हैं और अगर उन्हें किसी प्रकार की शिकायत या संदेह हो तो अविनाश पांडे को फोन कर सकते हैं.

#WATCH If anyone is upset in family, they should find a solution by sitting with members of the family...On behalf of Congress leadership, including Sonia ji & Rahul ji, I convey that doors of Congress party are always open for Sachin ji or any member: Randeep Surjewala, Congress pic.twitter.com/x4sYvVs4Gk