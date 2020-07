Rajasthan Political Crisis: राजस्‍थान में चल रहे सियासी संकट को लेकर जम्‍मू-कश्‍मीर के पूर्व मुख्‍यमंत्री उमर अब्‍दुल्‍ला (Omar Abdullah) ने अपने ब्रदर इन लॉ सचिन पायलट मामले को लेकर बयान जारी किया है. उमर अब्‍दुल्‍ला ने एक ट्वीट जारी करके कहा कि वे ऐसे झूठे और घटिया आरोप सुनकर तंग हो गए कि राजस्थान में सचिन पायलट जो कुछ भी कर रहे हैं उसका किसी तरह से फारूक अब्दुल्ला या उनकी रिहाई से लेना देना है. बस अब बहुत हुआ. @bhupeshbaghel मेरे वकीलों का सामना करने के लिए तैयार रहिए. उमर अब्‍दुल्‍ला में अपने ट्वीट के साथ राहुल गांधी, भारतीय राष्‍ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस प्रवक्‍ता रणदीप सिंह सुरेजवाला को भी टैग किया है. भूपेश बघेल इस समय छत्‍तीसगढ़ राज्‍य के सीएम हैं.

I am fed up of the downright malicious and false allegation that what Sachin Pilot is doing is somehow linked to my or my father's release from detention earlier this year. Enough is enough. Mr @bhupeshbaghel will be hearing from my lawyers. Cc @RahulGandhi@INCIndia@rssurjewalahttps://t.co/Gojb7vN1V3