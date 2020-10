राजस्थान पुजारी हत्याकांड : शव का अंतिम संस्कार नहीं करने पर अड़े ग्रामीण, रखी ये मांगें

7 अक्टूबर को मंदिर भूमि विवाद में पुजारी बाबूलाल वैष्णव की हत्या हुई थी. राज्यसभा सांसद डॉ किरोडी लाल मीणा बूकना पहुंचें. उन्होंने परिवार जनों से मिल कर सांत्वना दी. इस घटना को लेकर वह पुलिस अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे. सांसद ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और न्याय दिलाने की मांग रखी है. मीणा ने घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता, सरकार द्वारा सहायता नहीं मिलने तक मौके पर डटे रहने का आश्वासन दिया. जिले के पुलिस प्रशासन को भी दी कड़े शब्दों में निंदा की.

We won't perform last rites of the body till our demands are met. We want Rs 50 lakhs compensation & a govt job. All accused must be arrested & action should be taken against Patwari & policemen who are supporting the accused. We want protection: Lalit, Priest Babulal's Relative https://t.co/GlxRkKuTCepic.twitter.com/JBPUrKgwnB