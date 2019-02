राजस्थान: खेल मंत्री अशोक चंदाना पर अधिकारी ने लगाया आरोप, मारे थप्पड़ और कहे जातिसूचक शब्द

राजस्थान सरकार में खेल एंव परिवहन मंत्री अशोक चांदना पर विद्युत विभाग के एक अधिकारी ने मारपीट और अभद्रता का आरोप लगाया है. विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता (एक्सक्यूटिव इंजीनियर) जे पी ने अशोक चांदना पर आरोप लगाया है कि मंत्री ने थप्पड़ मारा और जातिसूचक शब्द कहे. जेपी मीना का कहना है कि इस मामले की पुलिस शिकायत करेंगे. इंजीनियर ने अपने विभागिय साथियों के साथ प्रदर्शन किया और न्याय की गुहार लगाई है.

Rajasthan: Staff of electricity depts across Bundi,staged protest at the head Electricity Dept y'day alleging that minister Ashok Chandna slapped&verbally abused Executive Engineer JP Meena. Meena says "We demand justice. We've filed police complaint,they must take action"(20.02) pic.twitter.com/AqtBiQSK1D

दरअसल यह सारा मामला एक कर्मचारी के निष्कासन और बहाली का मामला है. जनसुनवाई के दौरान अशोक चांदना ने एक कर्मचारी को सस्पेंड करने के लिए कहा था. जेपी मीणा बताया कि बुधवार को अशोक चांदना आए और मुझसे पूछा कि क्यों उस कर्मचारी को बहाल कर दिया जिसको सस्पेंड करने के लिए कहा था. इंजीनियर के मुताबिक इस दौरान अशोक चांदना ने मीणा को थप्पड़ मारा और जातिसूचक शब्द कहे. मीणा ने बताया कि मंत्री ने उनका कॉलर भी पकड़ा था. मैंने उन्हें बताने की कोशिश की कि क्यों ऐसा किया तो उन्होंने कहा कि हिंडोली में वही होगा जो मैं (अशोक चांदना) कहूंगा.

Executive Engineer JP Meena: Minister (Ashok Chandana) came & asked why I reinstated a staff he had asked to suspend. He verbally abused & slapped me. He also caught my collar. When I tried to explain to him he said only his orders will be followed in Hindoli. (20.02.2019) pic.twitter.com/Gk3UJ92CUB