लॉकडाउन में फंसे मजदूरों ने सरकारी स्कूल की बदल डाली सूरत, अब लोग जमकर कर रहे हैं तारीफ

पलसाना कस्बे के शहीद सीताराम कुमावत और सेठ केएल ताम्बी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के 54 मजदूर ठहरे हुए हैं. ये सभी लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और इनकी पृथक वास अवधि भी पूरी हो गयी है. केन्द्र में ठहरे मजदूरों ने बताया कि पृथक-वास के दौरान सरपंच और गांव के दानदाताओं ने उनके रहने के लिए बहुत ही बढ़िया व्यवस्था की थी. वे इस व्यवस्था से इतना खुश थे कि बदले में गांव के लिए कुछ करना चाहते थे और इसी सोच में उन्होंने स्कूल के रंग रोगन का काम शुरू कर दिया.

Migrant labor were kept in #corona#quarantine in a school in #Sikar, the school hadn't seen a fresh coat of paint in decades, they offered to help, they painted the entire school, this was their way of giving back to the society, the school; this is inspiring, really inspiring ! pic.twitter.com/XRaU0Xdp1j