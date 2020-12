हैदराबाद के अस्पताल से डिस्चार्ज हुए सुपरस्टार रजनीकांत

डिस्चार्ज करने से पहले चिकित्सकों के एक दल ने रविवार को उनकी स्थिति का आकलन किया. उसके बाद अस्पताल से छुट्टी देने के संबंध में निर्णय लिया. इससे पहले अस्पताल ने 70 वर्षीय अभिनेता के स्वास्थ्य से जुड़े एक चिकित्सकीय बुलेटिन में बताया, ‘‘सभी जांच रिपोर्ट आ चुकी हैं और इनमें कोई चिंताजनक बात सामने नहीं आई है.''

रजीनकांत का ब्लड प्रेशर बेहद अस्थिर हो गया था, जिसके बाद उन्हें शुक्रवार को हैदराबाद के अस्पताल में भर्ती किया गया था. वह ‘सन पिक्चर्स' की तमिल फिल्म ‘अन्नाथे' की शूटिंग करने के लिए 13 दिसंबर से हैदराबाद में हैं. कुछ दिन पहले फिल्म से जुड़े चार सदस्यों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद अभिनेता ने खुद को पृथक-वास में रखा था.

हालांकि बाद में अभिनेता की जांच रिपोर्ट में संक्रमण नहीं पाया गया था. रजनीकांत 2021 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले अपनी राजनीतिक पार्टी की भी शुरुआत करने वाले हैं.

In view of his improved medical condition, Rajinikanth is being discharged from the hospital today. His blood pressure has been stabilized and he is feeling much better: Apollo Hospital, Hyderabad pic.twitter.com/kbN5vg7g1r