राजीव गांधी की पुण्यतिथि और आतंकवाद विरोधी दिवस दोनों 21 मई को, जानिए वजह

आतंकवाद आज के समय में पूरे विश्व में सबसे बड़ी समस्या है, इससे निपटने के लिए भारत में 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस (Anti Terrorism Day) मनाया जाता है. भारत में राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) की हत्या के कारण 21 मई को ही आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है.

दरअसल, 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में एक रैली के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या (Rajiv Gandhi death Anniversary) कर दी गई थी. राजीव गांधी जिस समय रैली को संबोधित कर रहे थे उसी दौरान एक महिला अपने शरीर पर विस्फोटक लगाकर आई. वह राजीव गांधी के पैर छूने के लिए जैसे ही झुकी तेज धमाका हुआ और राजीव गांधी समेत 25 लोगों की मौत हो गई.

मानव बंम बनकर आई इस महिला के तार आतंकवादी संगठन एलटीटीई (LTTE या Liberation Tigers of Tamil Eelam) से बताया गया.

इस वजह से हर साल 21 मई को आतंकवाद की समाज विरोधी कार्यों से लोगों को अवगत कराने के लिए एंटी टेररिज़्म डे (Anti Terrorism Day) मनाया जाता है. इस दिन सरकारी संस्थानों और दफ्तरों में शांति का संदेश फैलाया जाता है. साथ ही देश में आतंकवाद से होने वाले खतरों और नुकसानों के बारे में लोगों को जागरुक किया जाता है.

वहीं, आतंकवाद की वजह से अपनी जान गंवाने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को पीएम मोदी (PM Modi) से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष और उनके बेटे राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने ट्वीट कर याद किया. इसके साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) ने ट्विटर अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के पिता हरिवंश राय बच्चन की एक कविता (Harivansh Rai Bachchan Poem) को शेयर कर अपने पिता राजीव गांधी को याद किया.

