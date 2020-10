राजनाथ सिंह ने चीन और पाक से लगती सीमा पर बने 44 पुलों का किया उद्घाटन, लद्दाख में 7 पुल खुले

राजनाथ सिंह ने एक ऑनलाइन समारोह में इन पुलों के लिए आवागमन को हरी झंडी दिखाई. लद्दाख में चीन से गतिरोध का परोक्ष जिक्र करते हुए राजनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश न केवल संकट का मजबूती से सामना कर रहा है, बल्कि इन सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़े और ऐतिहासिक बदलाव लाने में भी जुटा है.अधिकारियों के मुताबिक, इनमें से ज्यादातर पुल सीमा पर बेहद रणनीतिक अहमियत वाले इलाकों में स्थित हैं. इनमें से 7 लद्दाख में हैं, जहां भारत और चीन की सेना के बीच कई इलाकों में गतिरोध बना हुआ है.

44 Bridges made by BRO across 7 States/ UTs (J&K-10 Ladakh-8 HP-2 Punjab-4 Uttarakhand-8 Arunachal-8 Sikkim-4) will be dedicated to the Nation by Raksha Mantri Shri @rajnathsingh in a short while from now. pic.twitter.com/zZZW3aTIsR