राजनाथ ने कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए रूस के वैज्ञानिकों की सराहना की

सिंह ने यहां शुक्रवार को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में अपने संबोधन में कहा ,‘‘ मैं रूस की सरकार और जनता को कोविड-19 महामारी पर सफलतापूर्वक नियंत्रण पाने के लिए बधाई देता हूं.''उन्होंने कहा,‘‘ हम रूस के वैज्ञानिकों और स्वास्थ्यकर्मियों को स्पुतनिक-5 टीका तैयार करने के लिए बधाई देते हैं. मैं महामारी के वक्त आप सब की अच्छी सेहत और सफलता की कामना करता हूं.''

World's first registered Russian Vaccine against #COVID19 was presented to the Defence Ministers of Shanghai Cooperation Organization (SCO), Commonwealth of Independent States (CIS), countries of Collective Security Treaty Organization (CSTO), & Republic of Serbia: MoD Russia pic.twitter.com/cdd47BmZBm